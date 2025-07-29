İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltılar Düzenledi

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerinde düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki gözaltı ve saldırılarda artış gözlemleniyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda aralarında daha önce serbest bırakılan 4 eski tutuklunun da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Kalkilya ve Tulkerim kentlerine, El-Halil kentinin güneyindeki Fevvar Mülteci Kampı, Ramallah kentinin kuzeyindeki El-Celazun Mülteci Kampı başta olmak üzere çeşitli bölgelere baskınlar düzenledi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında aralarında daha önce serbest bırakılan 4 eski tutuklunun da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 1006 Filistinli İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldü; yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazlası ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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