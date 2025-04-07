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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonları Düzenledi

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskınlar düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında ev eşyalarının tahrip edildiği ve Filistinlilerin sorgulardan geçirildiği bildirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kent ve beldelerine baskın düzenleyerek, onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Nablus, Ramallah, Kalkiliya ve Doğu Kudüs kentlerine bağlı birçok belde ve Filistin Mülteci Kamplarına baskın düzenledi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Ramallah kentindeki el-Celezon ve Kalkiliya kenti başta olmak üzere Batı Şeria kent ve beldelerinde onlarca Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Tanıklar, baskınlar sırasında evlerde arama yapan İsrail askerlerinin, kasıtlı bir şekilde ev eşyalarını tahrip ettiği ve çok sayıda Filistinliyi de soruşturmadan geçirdiğini aktardı.

Kalkilya kentine de baskın düzenleyen İsrail askerleri, burada da en az 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 169'u çocuk 944 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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