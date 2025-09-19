İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gazeteci ve Doktora Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir gazeteci ile evine baskın düzenlediği bir doktoru darbetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kenti güneyindeki Arabe beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, gazeteci Ahmed Zeki el-Aridi ile doktor Nidal el-Arida'yı şiddetli bir şekilde darbetti.

Filistin Kızılayı ekipleri, darbedilen Aridi ile Arida'yı hastaneye nakletti.

Doktor Arida, İsrail askerlerinin evine baskın düzenlediğini, evin girişini havaya uçurduğunu ve kendisini ikinci kattan şiddetli bir şekilde aşağı indirerek göğsüne ve kafasına vurduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.