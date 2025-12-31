Haberler

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateşte biri çocuk 2 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Zahiriye beldesinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, İsrail askerleri bölgede bir kuyumcu dükkanına baskın düzenleyip bazı malları gasbetti.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Zahiriye beldesine baskın düzenledi.

Askerler, baskın sırasında Filistinli sivillere ateş açtı. Biri çocuk 2 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun orta derecede olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail askerleri bölgedeki bir kuyumcu dükkanına girerek bazı malları gasbetti.

İsrail güçleri, bir grup Filistinliyi gözaltına aldıktan sonra beldeden çekildi.

Olaya ilişkin İsrail ya da Filistin makamlarından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusnun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.???????

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var