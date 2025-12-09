Haberler

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim ve Kudüs kentlerinde düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi yaraladı. Görgü tanıklarına göre askerler, gaz bombası ve gerçek mermi kullanarak Husan beldesine baskın yaptı. Filistin Kızılayı, olay yerinde 5 kişiye müdahale etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim ve Kudüs kentlerinde 8 Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarına göre İsrail askerleri, Beytullahim'in batısındaki Husan beldesinin doğu girişine baskın düzenleyerek gaz bombası ve gerçek mermi kullandı.

Filistin Kızılayı, gazdan etkilenen ve yaralanan 5 kişiye olay yerinde müdahale ettiklerini açıkladı.

Kızılay, Kudüs'teki El-Cib askeri kontrol noktasında daha önce serbest bırakılan 3 eski esirin, askerler tarafından darbedildikten sonra hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Filistin'in Sesi radyosunun haberine göre, Nablus'un güneyindeki Akraba beldesinde de İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı. Askerlerin bir camiye girerek bazı Filistinlileri alıkoyduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki el-Muğayyir köyüne ve El-Bire kentine de baskınlar düzenledi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
