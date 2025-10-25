Haberler

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda toplam 9 Filistinliyi gözaltına aldı. El Halil, Tulkerim ve Deyr Ballut gibi yerlerde yapılan operasyonlar sırasında evler basıldı ve eşyalar dağıtıldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine bu sabah düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin batısındaki Selam Caddesi bölgesinde Bilal el-Kavasimi'nin evine baskın düzenleyerek Kavasimi'yi gözaltına aldı.

Ordu ayrıca El Halil'in güneyindeki El-Burc köyünde Filistinli Atiyye Süleyman et-Telahime'nin evine baskın düzenleyerek evin içindeki eşyaları dağıttı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'in kuzeyindeki Kaffin kasabasında evlerine baskın düzenlediği Muhammed Eşref Acculi ve Muhammed Vasfi Herşe'yi gözaltına alan ordu ayrıca, Tulkerim'in kuzeyindeki Şuveyke semtine düzenlediği baskın sırasında da Filistinli genç Mazuz Jarun'u evinde gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyindeki Anze kasabasına baskın düzenleyerek Muhammed Ahid Sadaka adlı genci evinde gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bireh kentinin El-Belu bölgesinde de Ammar Hıdıri isimli vatandaşın evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail güçlerinin, Selfit'in batısındaki Deyr Ballut kasabasında 3 Filistinliyi evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin kasabada çok sayıda eve baskın düzenleyerek evlerdeki eşyaları dağıttığı ve ardından Muhammed Felah Musa, Kays Adil Abdullah ve İbrahim Remzi Mustafa'yı gözaltına aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
