İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı ve Gözaltılar Gerçekleşti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri gözaltına alırken, Filistinlilere ait birçok yapıyı yıktı ve çok sayıda yapı için de yıkım emri verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu salı akşamı Batı Şeria'nın güney ve kuzeyinde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

İsrail ordusu, Beytüllahim'in güneybatısında yer alan El-Ceba köyünde Filistinlilere ait bir tarım kulübesini yıktı.

Ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Kudüs'ün kuzeydoğusundaki İşaviye beldesinde de Filistinlilere ait bir kulübeyi yıkan İsrail ordusu, ayrıca ekili araziyi buldozerlerle tahrip etti, zeytin ağaçlarını da söktü.

Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde ise en az 20 tarım kulübesinin sahiplerine yıkım tebligatı verilirken, aktivist Sair Hannuni, sayının daha da artabileceğini belirtti.

Beytüllahim şehrinin batısındaki Husan beldesinde Filistinlilere ait dükkanların sahiplerine de yıkım emri verildiği bildirildi.

İsrail ordusunun El-Ceba köyünde düzenlediği baskında iki kardeşi gözaltına alırken, El-Halil'in doğusundaki İmneyzel köyünde de iki kardeşin evlerinin aranmasının ardından gözaltına aldı.

Cenin'in batısındaki El-Yamun beldesine çok sayıda araçla baskın yapan İsrail askerleri, bir eve baskın düzenledi ve eşyaları tahrip etti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 794 Filistinli hayatını kaybetti.