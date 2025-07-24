İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Kuzey Ürdün Vadisi'ndeki Ayn el-Beyda ve Ayn el-Hilve köylerinde Filistinlilere ait 7 konut ve yapıyı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Tubas kenti ile Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in her iki köyde ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıkım işlemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Bişarat, İsrail güçlerinin derme çatma yapılmış 7 konut, güneş enerjisi panelleri ve su depolarının da bulunduğu bazı yapıları yıktığını kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail askerlerinin 2025'in ilk yarısında Batı Şeria'da 588 tesisi yıktığı, bu yıkımlar nedeniyle 411'i çocuk, 843 kişinin zarar gördüğü aktarıldı.

Aynı dönem 556 yapı için de yıkım bildirimi gönderildi.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.