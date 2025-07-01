İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

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İsrail ordusu, 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi ve bir dükkânı yıktı. Yapılan baskınlarla ilgili detaylar açıklandı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait 2 evi ve bir dükkanı yıktı.

Filistinli Tarzi Yahya AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kalkilya kentinin güneyindeki Selman beldesine baskın düzenlediğini belirtti.

Yahya, İsrail güçlerinin "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle "C" bölgesinde yer alan Filistinlilere ait yaklaşık bir yıl önce inşa edilen, 220 metrekarelik bir alana kurulan tek katlı bir evi yıktığını kaydetti.

Baydar Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Eriha kentinin güneyindeki Avce beldesinde Filistinlilere ait bir evi ve dükkanı daha önceden uyarmadan yıktığı aktarıldı.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci OsloAnlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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