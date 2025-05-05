İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait çok sayıda yapıyı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinin Ed-Dab'a kasabasına buldozerler eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail askerleri, kasabada çoğunluğu "Debabise" ailesine ait aralarında ev, su kuyusu, tarım tesisi ve ahırların da olduğu Filistinlilere ait 25 yapıyı yerle bir etti.

Filistinlilerin yıkım öncesi eşyalarını almalarına da izin verilmedi.

Ayrıca İsrail askerleri, Ramallah kentinin kuzeyindeki El-Mugir beldesinde 5 kişinin ikamet ettiği 150 metrekarelik bir evi de yıktı.

İsrail ordusu Tubas kentinin Ed-Deyr kasabası ile Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde bir ev ve koyun yetiştirmek için kullanılan ağılların da olduğu Filistinlilere ait çok sayıda yapıyı yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, İsrail ordusunun nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 152 yapıyı yıktığını, 46 yapı için de yıkım bildirimi dağıttığını açıklamıştı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.