İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait İki Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Ramallah'a bağlı Şukba Beldesi Belediye Meclis üyesi Teym Şelleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin yıkım araçlarıyla beldeye baskın düzenlediğini belirtti.

Şelleş, İsrail askerlerinin, beldede Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkmaya başladığını kaydetti.

Yıkılan evlerden birinde Filistinli bir ailenin birkaç yıldır ikamet ettiğini; diğerinin ise yakın zamanda yerleşim için hazırlandığını belirten Şelleş, iki evin de özel mülk üzerine inşa edildiğini ve sahiplerinin elinde tapu belgeleri bulunduğunu aktardı.

Şelleş ayrıca İsrail ordusunun bu yılın başından bu yana Şukba beldesinde 4 evi "ruhsatsız" olduğu bahanesiyle yıktığını kaydetti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.