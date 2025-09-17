İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evleri Yıktı

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de Filistinlilere ait evleri ve ev olarak kullanılan mağaraları "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

Tuvana Konseyi ve Mesafir Yatta Toplulukları Başkanı Muhammed Rubai, AA muhabirine yaptığı açıklamada bir grup İsrail askerinin, buldozer ve yıkım araçlarıyla El Halil'in güneyindeki Hıllet ed-Daba köyüne baskın düzenlediğini söyledi.

Rubai, İsrail askerlerinin köydeki bazı evleri ve ev olarak kullanılan mağaraları yıkmaya başladığını belirtti.

Filistinli yetkili yıkım işleminin çadırları, su şebekesini, sağlık ünitelerini ve güneş enerjisi hücrelerini de kapsadığını kaydetti.

İsrail ordusu, 5 Mayıs'ta Hıllet Ed-Daba köyündeki 25 evi, zirai yapıları ve su kuyularını "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkmıştı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.