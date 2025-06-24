İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evleri Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bir ev ile bazı iş yerlerini "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri buldozerler eşliğinde Cenin kentinin Zaviye beldesine baskın düzenledi.

Beldede Nasır Beraheme'ye ait olduğu belirtilen 2 katlı ev İsrail askerleri tarafından yıkıldı.

Filistinli ev sahibine, yıkımdan önce tahliye için zaman verilmedi.

İsrail ordusu ayrıca Zaviye beldesi girişindeki bazı iş yerlerini de aynı gerekçeyle yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına saldırılarını da sürdürüyor.