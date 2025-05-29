İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın El Halil kentinin batısında yer alan İzna beldesine baskın düzenledi.

WAFA'ya konuşan evin sahibi Vaddah Ebu Cuheyşa İsrail askerlerinin buldozerlerle iki odalı evini yıktığını ve bir kuyuyu da kullanılamaz hale getirdiğini ifade etti.

Haberde nisan ayında işgal güçlerinin İzna beldesinin batısında "C bölgesi" olarak sınıflandırılan alanda beş evi "izinsiz inşa edildiği" bahanesiyle yıktığı da hatırlatıldı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.