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İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları patlattı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bazı araçları patlayıcılarla havaya uçurdu. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışma çıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bazı araçları patlayıcılarla havaya uçurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup İsrail askeri, Cenin kenti yakınlarında bulunan Kefr Dan beldesinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.

Askerler, Filistinlilere ait bazı araçları da patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu. Patlama sesleri çevre beldelerden de duyuldu.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışma çıktı.

İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Tugaylarından yapılan açıklamada, "Mücahitlerimiz, Kefr Dan beldesine baskın düzenleyen işgal güçleriyle silahlı çatışmalara girdi ve işgal araçlarını patlayıcılarla hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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