Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar
Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor

Kabine toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait 5 Evi Yıktı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait 5 Evi Yıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 5 evi yıktı. Yıkım, El Halil'in batısındaki İzna beldesinde gerçekleşti ve Mart ayında bölgede toplam 58 yıkım eylemi kaydedildi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil'in batısındaki İzna beldesinin er-Ras bölgesine baskın düzenledi.

Bölge sakini Fuad el-Ciyavi, İsrail ordusuna ait buldozerlerin Iyd ve Halil Naim el-Ciyavi kardeşlere ait 300 metrekarelik 8 kişinin yaşadığı iki daireden oluşan evi yıktığını söyledi.

Fuad Ciyavi, İsrail ordusunun Muhammed ve Usame Yusuf el-Ciyavi kardeşlere ait her biri 150 metrekarelik yapım aşamasındaki iki ev ile Nidal el-Ciyavi'ye ait inşaat halindeki bir evi de yıktığını aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden aylık yayımlanan rapora göre İsrail, mart ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 58 yıkım eyleminde 87 ev ve yapıyı yıktı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.