İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evleri Yıktı
TULKERİM, 24 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkan bir İsrail ekskavatörü, 23 Haziran 2025. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
TULKERİM, 24 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkan bir İsrail ekskavatörü, 23 Haziran 2025. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel