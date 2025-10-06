Haberler

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinli Tutuklunun Evini Havaya Uçurdu

İsrail ordusu, El Halil kentinde tutuklu Filistinli Ahmed Rafik el-Heymuni'nin evini patlayıcılarla havaya uçurdu. Baskına tepki gösteren bölge halkına göz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail askerleri, evleri yıkarak cezalandırma uygulamalarına devam ediyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli bir tutuklunun evini havaya uçurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin Vad Ebu Ketile bölgesine baskın düzenledi.

Askeri araçlar, kamyonlar ve patlayıcı mühendisliği ekipleri eşliğinde bölgeye giren İsrail güçleri, İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli tutuklu Ahmed Rafik el-Heymuni'nin dairesinin de yer aldığı birkaç kattan oluşan binayı kuşattı.

Baskına tepki gösteren bölge sakinlerini göz yaşartıcı gazla müdahale ederek evin çevresinden uzaklaştıran İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Heymuni'ye ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
