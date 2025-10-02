İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinli Sağlık Ekibine Saldırdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sağlık ekibine saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin batısında yer alan Yamun beldesinde insani görevlerini yerine getiren ambulanstaki ekibe saldırarak darbettiği ve ambulansı alıkoyduğu belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Yamun'a baskın düzenlediği, ses bombaları attığı ve Filistinlileri dükkanlarını kapatmaya zorladığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı, darbettiği ve sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmasını engellediği ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine yer verilen haberde, İsrail ordusunun, Ramallah'ın batısındaki Naleyn beldesi ve Deyr Kadis köyü ile kuzeybatısındaki Beytillo köyünde 35 dönümlük araziye "askeri ve güvenlik" bahanesiyle el koyma kararı aldığı kaydedildi.

İsrail'in yıl başından bu yana Filistin topraklarına el koymak için toplam 52 askeri emir çıkardığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde de İsrail ordusunun Merah Rabah köyüne düzenlediği baskında Filistinlilerin evlerine zorla girdiği, çok sayıda Filistinliyi alıkoyarak darbettiği kaydedildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı İzna beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.