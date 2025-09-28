İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinli Kamyon Şoförünü Öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kamyon şoförünü öldürdü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bir İsraillinin aracına çarpan kamyonun Filistinli sürücüsü, İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

İsrail ordusu, olayın araçla ezme girişimi olduğunu iddia ederken kamyon sürücüsü Filistinli açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayda 20 yaşında bir İsraillinin de ilk belirlemelere göre ordunun açtığı ateş nedeniyle yaralandığını kaydetti.

Olayın ardından İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin giriş ve çıkışlarına kurduğu kontrol noktalarında denetlemeleri sıklaştırdığı ve Kalkilya'nın doğusundaki Nebi İlyas köyünün girişlerini kapattığı aktarıldı.