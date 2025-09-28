Haberler

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinli Kamyon Şoförünü Öldürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kamyon şoförünü öldürdü. Olayda bir İsrailli de yaralandı ve İsrail ordusu, bölgedeki kontrol noktalarını artırdı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kamyon şoförünü öldürdü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bir İsraillinin aracına çarpan kamyonun Filistinli sürücüsü, İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

İsrail ordusu, olayın araçla ezme girişimi olduğunu iddia ederken kamyon sürücüsü Filistinli açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayda 20 yaşında bir İsraillinin de ilk belirlemelere göre ordunun açtığı ateş nedeniyle yaralandığını kaydetti.

Olayın ardından İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin giriş ve çıkışlarına kurduğu kontrol noktalarında denetlemeleri sıklaştırdığı ve Kalkilya'nın doğusundaki Nebi İlyas köyünün girişlerini kapattığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartuğ Elmaz'a Antalyaspor maçı öncesi kötü haber

Tedesco'dan sürpriz! Genç yıldızı Antalya maçı kadrosuna almadı
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi

Büyük deprem yolda mı? Profesör, 5.4'lük sarsıntı sonrası net konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.