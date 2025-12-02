Haberler

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinli Genci Öldürdü

Güncelleme:
İsrail ordusu, Ramallah'ta bir genci bıçaklı saldırı iddiasıyla öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, olayın Ateret yerleşim biriminin girişinde gerçekleştiğini duyurdu. Öldürülen gencin 18 yaşındaki Muhammed Raslan Mahmud Esmer olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli bir genci, bıçaklı saldırı düzenlediği iddiasıyla öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan "Ateret" isimli Yahudi yerleşim birimi girişinde bir gencin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunca öldürülen gencin Beyt Rima beldesinden 18 yaşındaki Muhammed Raslan Mahmud Esmer olduğu ve naaşının askerler tarafından alıkonulduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Ramallah'ın kuzeyindeki Ateret yerleşiminin girişinde askerlere yönelik bir bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu iddia edilerek şahsın öldürüldüğü belirtildi.

Olayda 2 İsrail askerinin hafif yaralandığı bildirilirken, İsrail ordusunun Ramallah'ın tüm girişlerini kapattığı aktarıldı.

El Halil'de de Filistinli bir çocuk öldürülmüştü

İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında 17 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdüğü aktarılmıştı.

Filistinli çocuğun, Batı Şeria'nın güneyindeki Kiryat Arba yerleşimi yakınlarında yaşanan araçla ezme girişiminde bir İsrail askerinin yaralanmasına neden olduğu ve ardından El Halil kentine kaçtığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
