İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinli Evlerini Yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu buldozerler eşliğinde Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kenti yakınlarında bulunan el-Hader beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Ayrıca, İsrail ordusu Batı Şeria'nın Eriha, Kabatiye, Cenin, Nablus ve Kalkilya kentlerinde çok sayıda bölgeye baskın düzenledi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail, ağustos ayında ev, ticarethane ve tarım tesisleri de dahil 125 yapıyı yıktı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.