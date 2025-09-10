İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evleri Havaya Uçurdu, Çocuk Yaralandı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde tutuklu ve hayatını kaybeden Filistinlilerin ailelerinin kaldığı 2 evi havaya uçurdu, 14 yaşındaki bir çocuğu da yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu çok sayıda askeri araçla Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti güneyinde bulunan Kefr Abuş köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri köyün merkezinde bulunan ve İsrail hapishanelerinde tutulan Abdullah ve Abdurrahman Zafir'in ailesine ait 3 katlı evi kuşattı.

Evin içindekileri zorla evden çıkaran İsrail askerleri, evin üçüncü katındaki dairenin içine patlayıcılar yerleştirerek evi havaya uçurdu.

İsrail, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada Filistinli tutukluların ailelerinin yaşadığı evlere el konulacağını ve evlerin yıkılacağını bildirmişti.

İsrail, 24 yaşındaki Abdullah Zafir'i Haziran 2024'te, 23 yaşındaki kardeşi Abdurrahman'ı ise Eylül 2024'te gözaltına aldı.

Filistinli kardeşler, gözaltına alınmalarından bu yana yargılanma olmadan İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde tutuluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde de İsrail askerleri bir Filistinlinin evini havaya uçurdu.

Tubas'a baskın düzenleyen İsrail ordusu, daha önce öldürdüğü Muhammed Derağime'nin ailesinin kaldığı eve zorla girerek patlayıcılar yerleştirdi.

İsrail askerleri Derağime'nin evini havaya uçurdu.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde de İsrail ordusunun hedefinde bir Filistinlinin evi vardı.

İsrail askerleri Cenin'in el-Merah Mahallesine baskın düzenledi.

Bir evi kuşatan İsrail askerleri, evdekilere teslim olmalarını söyleyerek eve ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin Merah Mahallesine düzenlediği baskında ateş açarak sırtından yaraladığı 14 yaşındaki Filistinli çocuğun hastaneye götürüldüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Cenin'in çeşitli mahallelerine konuşlanması sebebiyle Cenin Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin güvenliği için eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.