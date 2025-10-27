İsrail Ordusu Batı Şeria'da Çocuğu Yaraladı

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun attığı ses bombası okuldan çıkan 16 yaşındaki bir çocuğu başından yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Beyt Avva beldesinde Filistinli bir öğrenciyi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "El Halil'deki ekiplerimiz, ses bombasıyla hedef alınarak yaralanan 16 yaşındaki Filistinli çocuğa müdahale etti. Yaralanan çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi." ifadeleri kullanıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel yetkililere dayandırdığı haberinde ise İsrail ordusunun beldeye baskın düzenleyerek halkın üzerine gaz ve ses bombaları attığı belirtildi.

İsrail ordusunun beldeden çekilirken attığı ses bombasının o sırada okuldan çıkan 16 yaşındaki Necih İyad Avad'ın kafasına isabet ettiği, Filistinli çocuğun yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.