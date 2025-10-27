Haberler

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Çocuğu Yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Batı Şeria'da attığı ses bombası, okuldan çıkan 16 yaşındaki bir Filistinli çocuğu başından yaraladı. Olay, El Halil kentinde meydana geldi ve çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun attığı ses bombası okuldan çıkan 16 yaşındaki bir çocuğu başından yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Beyt Avva beldesinde Filistinli bir öğrenciyi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "El Halil'deki ekiplerimiz, ses bombasıyla hedef alınarak yaralanan 16 yaşındaki Filistinli çocuğa müdahale etti. Yaralanan çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi." ifadeleri kullanıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel yetkililere dayandırdığı haberinde ise İsrail ordusunun beldeye baskın düzenleyerek halkın üzerine gaz ve ses bombaları attığı belirtildi.

İsrail ordusunun beldeden çekilirken attığı ses bombasının o sırada okuldan çıkan 16 yaşındaki Necih İyad Avad'ın kafasına isabet ettiği, Filistinli çocuğun yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Tarlada yanmış cesedin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.