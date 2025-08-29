İsrail Ordusu Batı Şeria'da Çatışma Çıkarıp Ambulansta Müdahaleyi Engelledi

İsrail ordusu ve himayesindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 kişiyi yaraladı ve müdahale için gelen ambulansı engelledi.

Nablus'taki yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Nablus kenti ve Faysal Caddesi'ndeki el-Ayn Kampı'na müdahale eden İsrail ordusu ile bölgedeki Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Baskınlarında Filistinlilerin engeliyle karşılaşan İsrail ordusu, direnişçilere silahlarla ateş açtı, göz yaşartıcı bomba kullandı.

Filistin Kızılayı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, açılan ateş sonucu bir kişinin başından ağır yaralandığını ve durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi. Yaralanan bir kişinin ise bölgedeki sivil İsrailliler tarafından ağır bir şekilde darbedildiği kaydedildi.

Kızılayın bir başka açıklamasında Nablus'un Salim beldesinde İsrail askerlerinin, yaraladıkları Filistinli genci saatlerce yanlarında alıkoyarak, gelen ambulansa engel olduğu aktarıldı.

Nablus kentinin dışında Batı Şeria'nın birçok bölgesindeki belde, köy ve mahallelerde baskınlarını sürdüren İsrail ordusu, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.