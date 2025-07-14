İsrail Ordusu Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Maoz Tzvi yerleşim birimi yakınında bir Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı. Ordunun iddiasına göre, Filistinli bir kişi İsrailli askerlerin üzerine ateş açtı.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "yerleşim birimi yakınında eylem girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.
İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Maoz Tzvi isimli yasa dışı yerleşim birimi yakınında silahlı bir kişiyi tespit ettikleri öne sürüldü.
Açıklamada, söz konusu kişinin üzerine ateş açılarak öldürüldüğü aktarıldı.
Yedioth Ahronoth gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberde ise bahsi geçen kişinin araçla bölgeye gelerek İsrailli askerlerin üzerine ateş açtığı iddiasında bulunuldu. Haberde, "Söz konusu kişi orada öldürüldü, aracında bıçaklar ele geçirildi." denildi.
İsrail ordusu ve medyası, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde öldürülen Filistinlinin kimlik bilgilerine dair detay paylaşmadı.