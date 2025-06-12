İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

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İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyinde 'askerlere ateş açtığı iddia edilen' bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. Olay, 7 Ekim 2023'ten bu yana artış gösteren saldırılar ve gözaltılar sürecinde gerçekleşti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde "askerlere ateş açtığını iddia ettiği" 1 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Cenin yakınlarında Halid Münir Abdulkadir Hubi isimli Filistinliye ateş açtı. 40 yaşındaki Hubi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Cenin'in güneybatısındaki Hermesh yerleşim bölgesi yakınlarında İsrail güçlerine ateş açtığı iddia edilen bir Filistinlinin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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