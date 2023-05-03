İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistin köyüne baskın düzenledi

İsrail güçleri, gece geç saatlerde, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Haris köyüne baskın düzenledi.

AA muhabirinin, bölgedeki görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Selfit'e bağlı Haris köyünün tüm giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, Muhammed Suuf adlı Filistinlinin evini yıkmak üzere içerideki insanları zorla dışarı çıkardı.

Çok sayıdaki İsrail askeri, yıkmak için evin içinde çalışma yürütüyor.

Muhammed Suuf, 15 Kasım 2022'de, Selfit'in kuzeybatısında bulunan Ariel Yahudi yerleşim bölgesine yönelik silahlı saldırıda, İsrailli 3 yerleşimciyi öldürmüş ve diğer birkaç kişiyi de yaralamıştı.