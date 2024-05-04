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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Bir Ev Yıktı, 2 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da buldozerle yıktığı evin enkazından çıkmaya çalışan 2 Filistinli ateş açılarak öldürüldü. İsrail askerlerinin ambulanslara engel olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da buldozerle yıktığı evin enkazından çıkmaya çalıştıkları sırada ateş açarak öldürdüğü Filistinli sayısı 2'ye çıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da İsrail ordusuna ait bir buldozerin Tulkerim'deki bir evi yıktığı ve yıkıntıdan kurtulmaya çalışırken öldürülen 2 Filistinlinin cansız bedenini çıkardığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin Filistin'e ait ambulansın cenazelere ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliğine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Filistin resmi televizyonunda yer alan haberde ise İsrail askerlerinin gece saatlerinde Tulkerim kentinin kuzeyindeki Deyr el-Gassun beldesine baskın yaptığı belirtildi.

Baskın sırasında bir eve ateş açıldığı ve evin büyük bir bölümünün yıkıldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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