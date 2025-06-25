İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Baskınlar ve Sokağa Çıkma Yasağı Uyguluyor

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın birçok kentine düzenlediği baskınlarla birlikte Cenin kentinin batısında yer alan Yabud beldesinde sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Yabud Belediye Başkanı Emced Atatra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde beldeye baskın düzenlediğini, giriş çıkışları kapatarak belde halkına sokağa çıkma yasağı getirdiğini belirtti.

Atatra "İsrail ordusu, beldeye yönelik askeri yığınaklarını artırdı ve evleri işgal ederek askeri kışlalara dönüştürdü" dedi.

İsrail ordusunun baskınlar sırasında sahada sorgulamalar yaptığını dile getiren Atatra, onlarca Filistinlinin evlerindeki baskınların ardından gözaltına alındığını kaydetti.

Baskınlarda kadınların altın eşyaları ve paralar çalındı

Atatra, "evlerine baskın düzenlenen onlarca Filistinli aile, baskınlar sırasında bazı altın ziynet eşyaları ve paralarının çalındığı konusunda suç duyurusunda bulundu." bilgisini paylaştı.

Baskınların yoğun yaşandığı yerler arasında Batı Şeria'nın güneyindeki Tubas kentine bağlı Tammun beldesi, Kalkiliye kentine bağlı Azun beldesi de bulunuyor. Buralara da sabah saatlerinden itibaren baskınlar düzenleyen İsrail ordusu, evlere ve ticarethanelere girdi, bazı evleri "askeri kışlalara" dönüştürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.