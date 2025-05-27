İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Baskınlar Düzenliyor

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Baskınlar Düzenliyor
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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tubas ve Nablus kentlerinde baskınlar düzenleyerek bölgedeki gerginliği artırdı. Nablus'ta silah sesleri duyulurken, Eriha'daki bir baskında bir Filistinli hayatını kaybetti. Son dönemde Filistinlilere yönelik gözaltı ve askerî operasyonlarda ciddi bir artış gözlemleniyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ve Nablus kentlerine baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları, Nablus kentine çeşitli yönlerden girdi. Kentin Eski Şehir bölgesine doğru yöneldi ve zaman zaman silah sesleri duyulan bölgede, İsrail ordusu kente mal taşıma amaçlı bir kamyon eşliğinde askeri takviye gönderdi.

İsrail ordusu, Nablus kentine de baskın düzenledi.

İsrail ordusunun söz konusu baskınlarının amacına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Eriha kentine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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