İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinlinin yaralandığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 8 Ekim 2023'ten bu yana artan saldırılarda, Filistinli kayıpların sayısı oldukça yükseldi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri ile onların koruması eşliğindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Filistinli gencin hastaneye nakledildiği belirtildi.

Nablus'ta da İsrail askerlerinin gerçek mermiyle 1 Filistinliyi yaraladığı, gaspçı İsraillilerin 2 Filistinliyi sopayla darbettiği aktarıldı.

24 kişi gözaltına alındı

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde aralarında bir baba ve 2 çocuğunun da olduğu 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ayrıca İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda Cenin'de 8, Selfit'te 5, El Halil'de 4 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
