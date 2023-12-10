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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi, 3 Filistinli Yaralandı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli genci yaraladı. İsrail güçleri, Nablus'taki Asker El-Cedid Filistin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri, tepki gösteren kamp sakinlerine gerçek mermi kullanarak 2 genci yaraladı ve bir genci gözaltına aldı. Ayrıca, İsrail güçleri Asira eş-Şimaliye beldesine de baskın düzenleyerek müdahalede bulundu. Bu olaylar, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının başladığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gözaltı ve baskınlarla birlikte gerçekleşti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli genci yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Nablus'taki Asker El-Cedid Filistin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail askerleri, kendilerine tepki gösteren kamp sakinlerine karşı gerçek mermi kullanarak Filistinli 2 genci yaraladı, Esad Nasrallah isimli genci de gözaltına aldı.

Nablus'a bağlı Asira eş-Şimaliye beldesine de baskın düzenleyen İsrail güçleri, tepki gösteren belde sakinlerine gerçek mermi ve gaz bombası kullanarak müdahale etti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 21 yaşındaki Filistinli bir genç yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde de birkaç mahallede geniş çaplı baskınlar yapan İsrail ordusu, arama gerekçeleriyle Filistinlilerin evlerine girdi.

Tubas kentindeki baskınlar sırasında İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) bölgede yoğun uçuşlar yaptı.

Filistin yerel medyasındaki haberlerde ise İsrail ordusunun Tubas'taki bir evi roketle hedef almasının ardından ambulansların bölgeye doğru hareket ettiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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