İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi, 2 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de biri İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, bir diğeri Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu olmak üzere 2 Filistinli yaralandı.

Yaralılar, tedavi için Kızılay ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusu, El Halil ilinin farklı noktalarında iki eve baskın düzenledi.

Baskında evlere ve içerisindeki eşyalara zarar veren İsrail güçleri, 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Beytullahim ilinde de İsrail askerleri evlerine düzenlediği baskın ve aramadan sonra 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Ramallah kentinde de Filistinli bir ailenin evine baskın düzenledi. Ev içerisindeki eşyalara da zarar veren İsrail askerleri, Filistinli karı-kocayı gözaltına aldı.

Eşiyle birlikte gözaltına alınan aktivist Hena Biydek'in Gazze Şeridi'ne destek için etkinliklerde yer aldığı; açlık grevine katıldığı belirtiliyor.

Nablus kentine ise İsrail ordusu Balata Mülteci Kampına, ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak baskın düzenledi.

İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında olay yaşandı.

Ayrıca İsrail askerleri Nablus'un Belde Kadime bölgesinde yer alan Hanbeli Camii'ne de baskın düzenledi.

Filistinli Esirler Kulübü ise yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde evlerine düzenlenen baskın sonrası biri kadın 3 Filistinlinin gözaltına alındığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.