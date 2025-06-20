İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tubas, Nablus ve Cenin kentlerinde sabah saatlerinde düzenlediği baskınlarda çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, birçok evi boşaltıp zarar verdi. Ayrıca, ülkenin güneyindeki Tel es-Seb köyünde düzenlenen saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesine sabah saatlerinde düzenlediği baskınlarda bazı evleri boşaltırken çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, buldozerler ve zırhlı araçlarla özellikle kuzeydeki Tubas, Nablus ve Cenin kentlerinde birçok yere baskın düzenledi.

İsrail askerleri yolları kapatarak sokağa çıkma yasağı uygularken, evlere baskın düzenleyip zarar verdi ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, sakinlerini tahliye ettiği bazı evlere de el koyarak karargaha çevirdi.

Ramallah'ın kuzeyinde bulunan Abvin ve Arura beldeleri ile El Halil kentindeki Halhul ve İzna beldelerine de baskınlar yapıldı.

İsrail ordusunun, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda 3, Cenin'in güneyindeki Caba ve Mislun beldelerinde ise 4 gündür baskınlarını sürdürdüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin 1948 toprakları içerisinde yer alan ülkenin güneyindeki Necef bölgesine bağlı Tel es-Seb köyünde düzenlediği silahlı saldırıda 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Bu saldırıyla İsrail'in yılbaşından bu yana 1948 toprakları olarak bilinen bölgede Filistinlere yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 123'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
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