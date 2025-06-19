İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 18 Filistinliyi yaraladı ve bazı evleri askeri kışlaya dönüştürdü. Baskınlar, Nablus, Cenin, Beytüllahim, Ramallah, Kudüs ve El Halil'de gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 18 Filistinliyi yaraladı, bazı evleri askeri kışlaya dönüştürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin baskın yaptığı yerler, Nablus, Cenin, Beytüllahim, Ramallah, Kudüs ve El Halil oldu.

Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampındaki baskında 16 Filistinli yaralandı, bazı evler, ev sahipleri zorla tahliye edildikten sonra askeri kışlaya çevrildi.

Nablus'un Aynabus köyünde ise 2024'te "ateş açarak 8 İsraillinin yaralanmasına sebep olduğu" gerekçesiyle öldürülen bir Filistinlinin ailesinin evi kuşatıldı ve yıkım hazırlıklarına başlandı.

Cenin'de Yabed ve Rummane kasabaları basıldı. Yabed'deki baskın sırasında bir genç elinden ve karnından şarapnelle yaralandı. Askerler ayrıca, bisikletiyle oynayan bir çocuğa saldırdı, bazı evlerin de güvenlik kameralarına el koydu. Rummane'de ise 11 ev askeri kışlaya dönüştürüldü.

Ramallah'ın batısındaki Deyr Kıddis kasabasında daha önce gözaltına alınmış Filistinlilerin evleri basıldı.

Kudüs'ün kuzeydoğusunda Annata kasabasının ana girişi basıldı ve buraya Filistinlilerin hareketlerini kısıtlamak ve kasabalar arasındaki coğrafi bağlantıyı kesmek için demir bir bariyer yerleştirildi.

İsrail askerleri, Beytüllahim'de bir grup Filistinli işçiye ateş açarak birini dizinden yaraladı.

El Halil'de pek çok mahalleye eş zamanlı gerçekleşen baskınlarda evlerde arama yapıldı ve ana yollar trafiğe kapatıldı.

Yatta kasabasında İsrail askerleri 3 Filistinliyi gözaltına aldı, bunlardan birinin otomobiline el koydu, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ise bölgede çobanlık yapanlara saldırdı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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