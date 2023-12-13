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İsrail ordusu, Batı Şeria'da baskın düzenleyerek 5 Filistinliyi yaraladı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin çeşitli beldelerine yaptığı baskında 1'i çocuk 5 Filistinliyi yaraladı. Yaralanan Filistinlilerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin çeşitli beldelerine yaptığı baskında 1'i çocuk 5 Filistinliyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Kober beldesinde 26 yaşındaki bir Filistinliyi gerçek mermiyle göğsünden, 14 yaşındaki Filistinli çocuğu ise ayağından yaraladığı kaydedildi.

Yaralanan Filistinlilerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin Ramallah'ın batısındaki Nalin beldesinde yaptığı baskında da 3 Filistinliyi yaraladığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Nalin beldesine yaptığı baskında, Filistinlilere ve evlerine ateş açtığı belirtildi.

Yaralanan Filistinlilerin kimlik bilgilerine yer verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında 7 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 282'ye yükselmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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