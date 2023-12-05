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İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenledi: 3 yaralı, 3 gözaltı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı, 3 Filistinliyi ise gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı, 3 Filistinliyi ise gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine buldozerlerin de eşlik ettiği 50 askeri araçla baskın düzenledi.

Nasıra Caddesi'nden kente giren İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Cenin kenti üzerinde bir keşif uçağının uçtuğu, evlerin ve binaların çatısına keskin nişancıların konuşlandırıldığı, kentteki ve Cenin Mülteci Kampı'ndaki çok sayıda mahallede elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait buldozerler, baskının ardından Tavalibe Camisi çevresinde, Zehra Mahallesi'nde ve kampa giden yollarda altyapıyı tahrip etti.

Cenin kentinde bulunan El-Emel Devlet Hastanesi çevresine takviye birlikler gönderen İsrail güçleri, hastane çevresine keskin nişancılar konuşlandırdı ve ambulansları durdurarak arama yaptı.

İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı çevresinde bulunan evlere de baskın düzenledi.

İsrail güçleri El Halil'de biri çocuk 3 kişiyi yaraladı

İsrail ordusu, El Halil'in doğusundaki Beni Naim beldesinde biri çocuk 3 kişiyi yaraladı.

Beldenin girişindeki Vadi el-Cevz bölgesinde çıkan olaylarda İsrail ordusunun ateş açması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk ile 2 kişi yaralandı.

Göğsünden ve elinden yaralanan 14 yaşındaki çocuğunun durumunun kritik olduğu ve yaralananların bölgedeki hastanelere götürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusu 3 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Ebu Meşal köyünde bir kadını gözaltına aldı.

Hana İbrahim Ata (30) isimli Filistinlinin evine baskın düzenleyen İsrail güçleri evde arama yaptıktan sonra Filistinli kadını gözaltına aldı.

İsrail güçleri Ramallah'ın batısındaki Naleyn beldesinde düzenlediği baskında ise askeri kontrol noktası kurarak yaklaşanlara ateş açtı.

İsrail güçleri Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celzun Mülteci Kampı'nda evine baskın düzenleyip arama yaptıktan sonra Hüseyin Hasan Nahle isimli Filistinliyi gözaltına aldı.

Ramallah'a bağlı Budrus beldesine de baskın düzenleyen İsrail güçleri, evine baskın düzenledikleri Muhammed Hasan isimli Filistinliyi gözaltına aldı.

Ramallah'ın batısındaki Beyt Likya beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail güçleri, baskına karşı çıkan belde sakinlerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombası fırlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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