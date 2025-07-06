İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi: 3 Çocuk Yaralı

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İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 3 Filistinli çocuk yaralandı. Yaralı çocukların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 3 Filistinli çocuk yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Nablus kentinin doğusundaki Asker el-Cedid Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail'in baskın sırasında açtığı ateş sonucu ikisi 16, biri 15 yaşında üç çocuk yaralandı.

Filistinli Kızılayından yapılan açıklamada ise çocukların el, ayak ve karın bölgesinden yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kızılay ekiplerinin, yaralı çocukları hastaneye naklettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, gün içerisinde Nablus'ta bir köye düzenlediği baskında 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
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