İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi: 2 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde baskın yaptığı Kabatiye beldesinde ateş açması sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesine baskın düzenledi.

Beldenin caddelerine konuşlanan İsrail ordusu, bazı noktalara keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 17 yaşındaki bir çocuk elinden, 20 yaşındaki bir kişi de ayağından yaralandı.

İlk müdahaleyi Filistin Kızılayı ekiplerinin yaptığı yaralılar hastaneye götürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.