İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlinin evine düzenlediği baskında aile üyelerini gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu El-Halil yakınlarında öldürdüğü 22 yaşındaki Filistinli Abdulfettah Haribat'ın Dura beldesindeki evine baskın düzenledi.

Evde bulunanlara saldıran İsrail askerleri, eşyalara zarar verdi ve evde bulunan 50 yaşın altındakileri gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusunun Dura beldesine baskın düzenlediği ve silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İsrail askerlerinin Haribat ailesinin evinde bulunanlara saldırarak birçok kişiyi yaraladığı ve Haribat'ın annesi, babası ve 2 kardeşini gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, dün Beytüllahim'de Husan beldesinde bir okula baskın düzenledi.

Bir liseyi basan İsrail askerleri, okula ses ve göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın doğusunda Eriha kentindeki Ayn es-Sultan Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 17 yaşındaki Faris Musa Manasıra'yı gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkerim kentinin Selam bölgesinde de İsrail askerleri dükkanını bastığı Filistinliyi darbederek yaraladı.

Cenin kentinde de İsrail ordusu Barta beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Barta beldesinin Cenin kentine açılan tek noktası olan, işçilerin ve ticari malzemelerin geçişinin sağlandığı askeri kontrol noktasını kapattı.

İsrail ordusu, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı El-Halil kenti yakınlarında Abdulfettah Haribat'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bir Filistinlinin aracından inerek İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 961 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.