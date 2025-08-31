İsrail Ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, Kalkilya, Beytüllahim, El Halil ve Ramallah başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Evlerde arama yapan İsrail güçleri, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlere ve bölgedeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'in üzerinde Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.