İsrail ordusu Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2'si sağlık görevlisi olmak üzere 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kenti girişinde bulunan "Beyt El" kontrol noktasında bir ambulansı durdurdu. Ambulanstaki 2 sağlık görevlisi İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeyindeki Kubar beldesine baskın düzenledi. Sokaklarda devriye atan İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına aldı.

El Halil kentinin doğusunda yer alan Sair beldesinde de 4'ü kardeş 5 Filistinli İsrail ordusu tarafından gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 21 binden fazla Filistinlinin gözaltına alındığı belirtiliyor.