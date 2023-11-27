İsrail Ordusu Batı Şeria'da 7 Filistinliyi Öldürdü

ÇEKİM TARİHİ: 25-26 Kasım 2023Çatışmalardan çeşitli görüntülerFilistinli sağlık çalışanlarından oluşan kaynaklara göre Batı Şeria'da İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

ÇEKİM TARİHİ: 25-26 Kasım 2023

Çatışmalardan çeşitli görüntüler

Filistinli sağlık çalışanlarından oluşan kaynaklara göre Batı Şeria'da İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamaya göre, İsrail'in sabah saatlerinde Cenin mülteci kampındaki bir evi bombalaması sonucu bir genç hayatını kaybetti.

Bakanlık, bu olaydan saatler önce Cenin'in çeşitli bölgelerinde çıkan çatışmalarda İsrail'in açtığı ateş sonucu dört Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ise, bu yılın ilk aylarında İsrailli bir baba ile oğlunu öldürdüğünden şüphelenilen bir Filistinliyi tutuklamak için Cenin mülteci kampında yürütülen operasyon sırasında beş Filistinliyi öldürdüklerini açıkladı.

Filistin Kızılayı'na göre Nablus kentinde çıkan çatışmalarda İsrail ordusunun vurduğu bir genç hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Psigot yerleşim yeri yakınlarında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Bireh kentinde 16 yaşında bir çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ise bu iki olay hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'le Filistin arasında yeni çatışma dalgasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında en az 240 Filistinli hayatını kaybetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah'tan bildiriyor. (XHTV)