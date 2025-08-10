İsrail Ordusu Batı Şeria'da 662 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusunun temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 39'u çocuk, 12'si kadın olmak üzere 662 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Ed-Damir Esir Destek ve İnsan Hakları Derneği konuya ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da yürütülen gözaltı operasyonlarıyla birlikte, 7 Ekim 2023'te başlayan imha savaşından bu yana gözaltına alınanların sayısının 18 bin 500'ü aştığı, bu kişiler arasında 570'ten fazla kadın ve yaklaşık 1500 de çocuk bulunduğu belirtildi.

Bu sayının halen gözaltında tutulanları ve sonrasında serbest bırakılanları da kapsadığı, Gazze Şeridi'nden alıkonulanların ise bu verilere dahil edilmediği aktarıldı.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistin köy ve beldelerine yönelik artan saldırılarıyla paralel biçimde İsrail güçlerinin de sistematik şekilde gözaltı dalgaları yürüttüğü ifade edildi.

Bu gözaltı dalgalarının sahada infazlar, ev yıkımları, şiddetli darp ve istismar içeren sorgulamalarla desteklendiği, bazı durumlarda özellikle kadınların ailelerinin rehin alındığı, sistematik hırsızlık ve mal varlığına el koyma politikalarının uygulandığı kaydedildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı, 2. İntifada'dan bu yana en yüksek noktada

Ağustos ayı başı itibarıyla İsrail hapishanelerinde yaklaşık 10 bin 800 tutuklu ve hükümlü bulunduğu, bunun 2000 yılında patlak veren 2. İntifada'dan bu yana en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Bu sayıya askeri kamplarda tutulanların dahil edilmediği aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların sayısının ise ikisi Gazze'den olmak üzere 49'u, çocuk sayısının ise 450'yi aştığı kaydedildi.

"İdari tutuklu" sayısının ağustos başında 3 bin 613'e ulaştığı ve bunun tutuklular, hükümlüler ve "yasa dışı savaşçılar" olarak sınıflandırılanlar dahil olmak üzere en yüksek kategori olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1014 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.