İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
İsrail ordusunun Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda en az 40 Filistinli gözaltına alındı. Baskınların çoğu El Halil, Beytüllahim ve Nablus'ta yoğunlaşıyor. Gözaltı işlemleri sırasında geniş çaplı yıldırma uygulamalarının yapıldığı bildiriliyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da, en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı düzenlediği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da dün akşamdan bu yana en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, baskınların büyük bölümünün güneydeki El Halil ve Beytüllahim ile kuzeydeki Nablus kentinde yoğunlaştığı, geri kalanının ise orta kesimdeki Ramallah ile kuzeydeki Cenin, Selfit ve Kalkilya kentlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

İsrail ordusunun birçok beldede sahada sorgulamalar yaptığı ve onlarca Filistinliyi gözaltına aldığı, bu süreçte "geniş çaplı yıldırma operasyonları" olarak nitelendirilen uygulamaların gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, bu uygulamaların; tutuklulara ve ailelerine yönelik saldırıları, "öldürme amacıyla" doğrudan ateş açılmasını, bazı tutukluların aileleri üzerinde baskı kurulmasını ve halkın evlerinin kasıtlı olarak tahrip edilmesini kapsadığı ifade edildi.

