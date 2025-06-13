İsrail Ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk, 4 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin baskın düzenlediği adresler arasında Ramallah, Tulkerim kentleri ile Kuzey Ağvar bölgesi yer aldı.

İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Ebu Şuhaydim köyünde bir eve düzenlediği baskında 9 yaşındaki bir çocuğu önce darbetti sonra da gözaltına aldı. Aynı köyde başka bir çocuk daha gözaltına alındı.

Askerler, Ramallah'ın kuzeyindeki Kuber köyünde ise bir genci ellerini bağlayarak darbetti sonra da gözaltına aldı.

Tulkerim'in doğusundaki İktaba ilçesinde ise evlere, depolara ve dükkanlara baskın düzenleyen askerler, bu yerlerdeki eşyaları tahrip etti.

Kuzey Ağvar'a bağlı Hırbet Mekhul köyünde ise hayvanlarını otlatmaya çalışan Hüseyin Bişarat, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerle yaşadığı bir tartışma sonrasında askerler tarafından gözaltına alındı.