İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir araca ateş açarak 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bir araca ateş açarak 3 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Arif ve Aynabus beldeleri arasında bir araca açtığı ateş sonucu 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan ikisinin Nablus kentindeki devlet hastanesine kaldırıldığı aktarılan açıklamada, ateş açılarak hedef alındıktan sonra devrilen araçta yangın çıktığı kaydedildi.

Araçta yaralanan üçüncü kişinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.