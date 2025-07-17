İsrail Ordusu Batı Şeria'da 3 Filistinliye Ait Evleri Yıktı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da daha önce öldürdüğü Filistinlilere ait 3 evi patlayıcılarla havaya uçurdu. Kabatiye beldesine düzenlenen baskın sırasında, evlerin yıkımıyla ilgili görgü tanıkları sert müdahaleler yaşandığını bildirdi.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da daha önce öldürdüğü Filistinlilere ait 3 evi patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi.
Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu birlikleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesine paletli ağır iş makineleri eşliğinde baskın düzenledi.
İsrail ordusu, Kabatiye beldesinde Muhammed Nizal, Muhammed Zekarine ve Vail Lahluh'a ait evleri patlayıcılarla havaya uçurdu.
Yıkımlara tepki gösteren Kabatiye beldesi sakinleri, İsrail ordusunun sert müdahalesiyle karşılaştı.
İsrail ordusu, söz kon 3 Filistinliyi İsraillilere yönelik eylem girişimlerinde bulundukları gerekçeleriyle geçen yıl farklı tarihlerde öldürmüştü.
İsrail, saldırılara karıştığı iddiasıyla cezalandırdığı Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki evlerini de yıkıyor.