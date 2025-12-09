İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı

EL İsrail ordusuna ait buldozerler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyinde yer alan Yatta beldesi yakınlarında Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

Bölgedeki Filistinli aktivist Halid el-Kaymari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bu sabah iş makineleriyle beldeye baskın düzenleyerek içeride ailelerin yaşadığı 3 evi yerle bir ettiğini söyledi.

Kaymari, evlerin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkılacağı uyarısının ardından, ilgili mahkemeye resmi itirazların yapıldığını ancak yıkımın yine de gerçekleştiğini aktardı.

Filistinli aktivist, El Halil'in güneyindeki Yatta ve Mesafer Yatta beldelerinin, İsrail güçleri tarafından sistematik şekilde yıkıma ve kuşatmaya maruz kaldığını vurguladı.

Kaymari, söz konusu Filistin beldelerine, İsrailli yerleşimciler tarafından da sürekli saldırılar düzenlendiğini, evlerin ateşe verildiğini, tarım arazilerindeki ekinlere ve mülklere zarar verildiğini, hayvanların ve arazilerin İsrail askerlerinin himayesinde Yahudi yerleşimciler tarafından çalınarak talan edildiğini aktardı.